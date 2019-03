LOSC : Ce Lillois fait rêver en Premier League, et ce n’est pas Pépé

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Au cœur de la très belle saison lilloise, il n’y a pas que la réussite de Nicolas Pépé qui fait saliver les clubs anglais.

Plusieurs joueurs en profitent pour se mettre en avant, et notamment sur le plan offensif. Il y a bien sûr le jeune Jonathan Ikoné, mais aussi le troisième larron de l’attaque des Dogues : Rafael Leao. Moins spectaculaire que ses deux partenaires, l’avant-centre portugais démontre ses qualités et la justesse de son jeu à seulement 19 ans. Courtisé par Manchester City avant de choisir finalement Lille l’été dernier, Rafael Leao est désormais dans le viseur d’Everton annonce The Daily Mail.

Mais attention, le club anglais est prévenu : malgré la réussite de la saison lilloise, les dirigeants n’ont pas l’intention de laisser partir tout le monde. Et s’il sera difficile de conserver Nicolas Pépé, Gérard Lopez ne compte pas donner son feu vert pour laisser partir tout le monde, ce qui risquerait de flinguer littéralement le projet sportif du club nordiste. Surtout qu’à seulement 19 ans, le Portugais peut être amené à briller avec encore plus de régularité en Ligue 1, avant de prendre son envol un peu plus tard, si jamais son prix venait à augmenter à nouveau. Actuellement, le joueur possède une valeur estimée à 15 ME, ce qui laisse de la marge.