LOSC : Campos fait le ménage, les Lillois tombent les uns après les autres

Dans : LOSC, Ligue 1.

Après son entretien avec la direction du LOSC, l’entraîneur Christophe Galtier a décidé de rester jusqu’à la fin de son contrat en 2019.

Une bonne nouvelle pour Lille qui tenait à conserver son coach, tandis que d’autres éléments sont poussés vers la sortie. Pour le moment, on ne parle pas encore des joueurs, même si l’on peut s’attendre à des départs comme celui du gardien Vincent Enyeama. Avant la fin du mois de juin, le club nordiste prévoit un gros coup de balai dans l’encadrement technique, annonce L’Equipe. Et la liste des victimes est impressionnante.

Le responsable de l’équipe réserve Patrick Collot, le directeur du centre de formation David Mairesse, le préparateur physique du groupe professionnel Benoît Delaval et Rachid Chihab, l’ancien entraîneur de l’équipe réserve qui n’avait plus de poste officiel depuis plusieurs mois… Tous sont récemment passés dans le bureau de Luis Campos, le conseiller sportif du président Gérard Lopez qui leur a annoncé la rupture de leur contrat. Et ce n’est pas tout. L’ancien directeur général adjoint Jean-Michel Vandamme, qui a pris du recul ces derniers mois, devrait subir le même sort, tout comme de nombreux éléments du personnel administratif. Tout ça pour un nouveau départ.