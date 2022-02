LOSC : Burak Yilmaz furieux, Gourvennec adore

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Remplacé lors de la défaite à Brest (2-0) le 22 janvier dernier, Burak Yilmaz n’avait pas caché sa colère. L’attaquant du LOSC avait contesté le choix de son entraîneur Jocelyn Gourvennec qui, heureusement pour lui, n’est pas du genre rancunier.

Comparé à la saison dernière, Burak Yilmaz n’est plus le même. L’attaquant du LOSC a perdu en efficacité et fait preuve d’une étonnante maladresse sur le terrain. Et pour ne rien arranger, l’une des rares choses qui n’a pas changé, c’est sa réaction lorsque son entraîneur décide de le remplacer. En effet, l’international turc a ouvertement exprimé sa colère contre Jocelyn Gourvennec au moment de sa sortie à Brest. Un dérapage tout à fait compréhensible si l’on en croit le technicien.

💬 Jocelyn Gourvennec sur la colère de Burak Yilmaz : « On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration. Il a beaucoup de caractère, on a failli le sortir à un moment. On lui a fait confiance, il est frustré. »#SB29LOSC pic.twitter.com/JWu9G7ipJh — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) January 22, 2022

« C’est le match en lui-même qui était frustrant parce que l’on dominait et que l’on n’arrivait pas à marquer, il faut avoir une bonne relation avec le joueur et bien connaître l’homme, a défendu Jocelyn Gourvennec dans son entretien accordé à RMC. Je pense que je connais bien les joueurs, Burak comme les autres. C’est que l’on a un groupe qui a beaucoup de tempérament et de caractère et quand ça ne tourne pas, ça peut être volcanique. Ça fait partie de la force de ce groupe, après c’est à moi de gérer tout ça en sachant que je suis l’entraîneur du LOSC et non l’entraîneur d’untel ou untel. »

« Burak Yilmaz, le plus compliqué à gérer ? Non, ce n’est pas le compliqué, c’est un garçon à fort caractère qui peut parfois avoir des colères, ce n’est pas le seul, a minimisé le coach lillois. C’est un des joueurs historiques de la Turquie, toujours en activité, c’est le capitaine de la Turquie donc il focalise toujours l’attention. La moindre de ses réactions est toujours scrutée mais j’échange beaucoup avec lui et on revoit ça au calme, à tête reposée. » Après l’arrivée d’Hatem Ben Arfa cet hiver, l’ancien joueur de Galatasaray devra sans doute s’habituer aux remplacements.