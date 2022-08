LOSC : Bayo grillé en boite et viré du match face au PSG

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

C'est l'information de la journée concernant le LOSC, Mohamed Bayo a été écarté du groupe pour la rencontre face au PSG. Le joueur est sanctionné pour un nouvel écart de conduite.

Recruté par le LOSC cet été en provenance de Clermont pour 14 millions d'euros, Mohamed Bayo a beaucoup d'attentes placées en lui cette saison. S'il est un attaquant de grand talent, Bayo a quelques problèmes pour gérer la vie en dehors des terrains de football. Son penchant pour la fête et les boissons lui ont déjà causé du tort, tout comme un récent délit de fuite après un accident de la circulation. S'il avait promis de faire plus attention à son image au moment de signer à Lille, Mohamed Bayo est retombé dans ses travers ces dernières heures. En effet, le joueur de 24 ans a été aperçu ce samedi soir dans un établissement nocturne. Un cliché a même été posté ce dimanche, alors que le LOSC doit affronter le PSG en Ligue 1 ce soir.

Mohamed Bayo, un avenir déjà menacé ?

Écarté du groupe lillois pour des raisons disciplinaires, Mohamed Bayo se serait dernièrement platement excusé auprès de ses dirigeants.



Un comportement peu professionnel qui ne passe pas du tout à Lille. Sanctionné, le joueur a même été écarté du groupe pour la réception du PSG. Olivier Létang s'exprimera d'ailleurs sur le sujet dans les prochaines heures sur l'antenne de Prime Video. Face aux proportions que prend cette histoire, même son coéquipier Rémy Cabella a posté un message sur ses réseaux sociaux ces dernières minutes : « Supporters Lillois... Momo a fait une erreur, il en est conscient... Tout le monde peut faire des erreurs, on est humain, mais que ça n'arrive qu'une seule fois ! Donnez-lui une chance... et c'est à lui maintenant de répondre sur le terrain », a notamment indiqué l'international français, lui aussi nouvelle recrue de Lille. A noter que d'après les informations de Saber Desfarges, Mohamed Bayo aurait déjà présenté ses excuses à son club et aux autres joueurs. En attendant, le Guinéen va devoir se remettre en question et continuer à travailler pour convaincre Paulo Fonseca de lui faire de nouveau confiance.