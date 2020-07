LOSC : 25 ME pour David, et ça monte encore

Dans : LOSC.

Bien conscient que Victor Osimhen allait partir dans les prochains jours, lui qui reçoit des offres folles en provenance d’Italie, le LOSC cherche déjà son concurrent.

Il est trouvé à priori, puisque le club nordiste effectue un gros pressing pour faire signer Jonathan David. L’attaquant canadien s’est déjà mis d’accord sur les grandes lignes pour son futur contrat avec les Dogues, mais il reste aux deux clubs à s’entendre.

Et selon plusieurs sources, la première offre lilloise à hauteur de 25 ME n’a pas fait mouche, La Gantoise demandant 30 ME pour son buteur. Un très haut niveau de négociations qui devrait tout de même se conclure prochainement, et qui montre le gros appétit de Lille pour Jonathan David. Du haut de ses 20 ans, le Canadien a en effet marqué les esprits lors de sa saison en Belgique et son arrivée aurait donc de quoi faire oublier l’épatant Victor Osimhen.