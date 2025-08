Lille roi du bluff, Locko tombe de haut

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille souhaite se renforcer au poste de latéral gauche et a ciblé Bradley Locko, de retour d’une grave blessure avec Brest. Mais l’international espoirs français n’est pas du tout la priorité du club nordiste.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en début de saison dernière, Bradley Locko a vécu une année quasiment blanche. Avec seulement les deux dernières journées de Ligue 1 disputées, l’international espoirs français est tout juste sur le retour. Ses performances lors de la pré-saison du Stade Brestois sont toutefois prometteuses et laissent penser que le joueur courtisé par le PSG il y a plus d’un an est sur le bon chemin pour retrouver son meilleur niveau. De quoi susciter la convoitise de Lille, qui cherche activement un renfort au poste de latéral gauche. L’Equipe révélait lundi que le LOSC était d’ailleurs entré en négociations avec Brest pour le transfert de Bradley Locko, dont le contrat au SB29 court jusqu’en juin 2027.

Lille ne fait pas de Locko sa priorité

Selon l'Équipe, Bradley Locko pourrait prochainement prolonger son contrat avec le Stade Brestois, qui court actuellement jusqu'en 2027. #SB29



📸 G. Saligot pic.twitter.com/Q6y6QKtbtA — Brest On Air (@BrestOnAir) August 3, 2025

Le son de cloche est pourtant bien différent du côté de Mohamed Toubache-Ter, lequel a expliqué sur son compte X que Lille utilisait simplement la rumeur Bradley Locko pour mieux négocier la venue de sa cible prioritaire Romain Perraud, latéral gauche français du Betis Séville. « Lille ne discute pas avec Brest pour Bradley Locko. Il y a eu une prise d’info début du mois de juillet suite au départ de Gudmundsson, Rien de plus. Beau moyen de pression pour le dossier Romain Perraud » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X. Une information qui, si elle venait à se confirmer, fera le bonheur du Stade Brestois qui espère prolonger son latéral gauche d’1m80 dans les prochaines semaines. Bradley Locko peut en revanche nourrir quelques regrets car l’international français se serait sans doute bien imaginé passer un cap dans sa carrière en rejoignant un club comme le LOSC.