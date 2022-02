Lille refuse garer son bus à Chelsea

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le LOSC défiera mardi soir le champion d'Europe en titre à Stamford Bridge. Ne comptez pas sur Lille pour tout miser sur sa défense contre Chelsea.

Le folklorique tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a eu lieu deux fois, avait à chaque fois mis Chelsea sur la route du champion de France en titre. C’est donc à Londres que l’équipe de Jocelyn Gourvennec tentera mardi de prendre un avantage avant de recevoir les Blues trois semaines plus tard au stade Pierre-Mauroy. Face à l’équipe de Thomas Tuchel, dont l’organisation est redoutablement efficace faute d’être géniale, l’entraîneur du LOSC a très clairement l’intention de jouer le coup au maximum et cela dès le match aller. Gourvennec estime qu’il serait stupide de croire qu’en garant le bus devant son but il pourra se sortir de ce duel contre le deuxième de Premier League. Lille ira à Stamford Bridge avec une vraie volonté de faire du jeu et l’assume totalement à 24 heures de ce grand rendez-vous.

Lille veut tenir tête à Chelsea à Stamford Bridge

🎙 J.Gourvennec : « Le groupe est au complet. Tout le monde s’est préparé du mieux possible ».#CHELOSC #UCL pic.twitter.com/dpnEMMQ0zB — LOSC (@losclive) February 21, 2022

En conférence de presse, le technicien lillois a affiché la couleur avant ce succulent Chelsea-Lille. « Sur des matchs comme ça, ce n'est pas là que vous tentez des choses ou que vous inventez. Il faut qu'on soit nous-mêmes. On a bien analysé le jeu de Chelsea. On ne doit pas venir pour subir ou être des sparring-partners. On va faire un match en étant déterminés à 300%. Il faut être intelligent, mais il n'y a pas de calculs à faire. Chelsea est fort dans les deux secteurs. Dans l'utilisation du ballon, il y a une grosse base technique. Ils ont des couloirs très offensifs. Ils sont aussi costauds défensivement. C'est une équipe très complète. C'est une équipe forte, mais elle attaque beaucoup, elle se livre. Il faudra qu'on soit solides mais on aura des opportunités. On ne peut pas se contenter de défendre et de contrer. On doit aussi maîtriser un minimum la conservation du ballon. En réussissant à gérer les temps plus faibles, ce sera fondamental », a prévenu un Jocelyn Gourvennec visiblement pas épouvanté à l’idée de défier le champion d’Europe en titre.