Lille reçoit 40 millions d'euros pour Alexsandro

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Monstrueux la saison passée avec Lille, Alexsandro fait l’objet de convoitises en Arabie Saoudite. Le club d’Al-Hilal a envoyé une proposition à hauteur de 40 millions d’euros au LOSC pour le défenseur brésilien.

Après avoir déjà perdu Gabriel Gudmundsson, Angel Gomes, Jonathan David ou encore Rémy Cabella, Lille n’est pas à l’abris de voir d’autres tauliers de son effectif partir d’ici la fin du mercato. Bafodé Diakité a une cote énorme en Premier League, où Bournemouth le courtise mais n’a pas réussi à faire craquer Olivier Létang pour le moment. Le patron du LOSC réclame près de 40 millions d’euros pour son défenseur français. Son compère Alexsandro est valorisé à un prix similaire. Nabil Djellit annonce justement que le néo-international brésilien fait l’objet d’une offre colossale de la part d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Le club dans lequel évoluent Kalidou Koulibaly ou encore Renan Lodi a offert 40 millions d’euros à Lille pour Alexsandro. « Devenu international brésilien, Alexsandro (25 ans) est l'objet d'une offensive de la Saudi Pro League. Al Hilal propose 40 M€ pour le défenseur du LOSC. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2028 » a publié sur son compte X le journaliste de France Football. Attaqué pour ses deux défenseurs centraux, Lille va rapidement devoir se positionner sur leur avenir.

Al-Hilal propose 40 ME pour Alexsandro

Bruno Genesio transpire sans doute à l’idée de perdre Alexandro et Bafodé Diakité, mais il y a fort à parier qu’Olivier Létang ne donnera pas de bon de sortie à ses deux défenseurs centraux lors du même mercato. Cela ressemblerait à un suicide sportif pour Lille, qui disputera l’Europa League la saison prochaine et qui aspire à retrouver le top 4 de la Ligue 1. Les Dogues peuvent en tout cas se rassurer sur un point, Alexsandro n’ira pas au clash pour forcer son départ. Il y a quelques semaines, le Brésilien avait publiquement confié qu’il accepterait le choix de son président Olivier Létang et qu’il était au service du LOSC. Mais face aux millions de l’Arabie Saoudite, la situation est susceptible d’évoluer, ce qui peut logiquement faire craindre le pire aux supporters lillois.