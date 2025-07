Lille prépare une grosse surprise défensive

Du côté de la Turquie depuis deux saisons, Alexander Djiku pourrait revenir du côté de l’hexagone. À un an de la fin de son contrat, l’international ghanéen a des chances de quitter le Fenerbahçe cet été. Le LOSC suit le joueur, mais d’autres écuries européennes vont se positionner sur le dossier.

Le LOSC vit un été de transition. Après les départs de Jonathan David, Angel Gomes, Rémy Cabella ou encore Gabriel Gudmundsson, la formation nordiste doit se renouveler. Bruno Genesio est tout de même resté du côté du Nord la France. Mais les Dogues pourraient perdre un autre cadre, Bafodé Diakité. Le défenseur lillois est courtisé en Premier League, mais Lille reste ferme sur ses positions. Le LOSC demande 40 millions pour laisser filer son défenseur de 24 ans. Olivier Letang a déjà repoussé une première offre de Bournemouth à 30 millions d’euros. Mais le board nordiste suit tout de même quelques pistes pour pallier son potentiel départ.

Fenerbahçe

Villarreal, Lille and Roma are interested in Alexander Djiku.



Fenerbahçe wants a transfer fee of 6-7 million Euros for the Ghanaian defender.