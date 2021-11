Lille décolle, Létang attache sa ceinture !

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Après la victoire de Lille à Séville, le président du LOSC pense que la saison du champion de France prend enfin son élan et que tout peut changer.

La pression était forte mardi sur les joueurs lillois, lesquels savaient qu’une défaite à Séville était rédhibitoire ou presque pour espérer continuer leur parcours en Ligue des champions. Mais le LOSC a assumé et a remporté une victoire aussi brillante que méritée face au club de Liga, un succès qui permet aux Nordistes de remonter à la deuxième place de leur poule, et de pouvoir penser aux huitièmes de finale de la C1. Présent à Séville, Olivier Létang était forcément un président très heureux, mais il a profité de ce bon moment pour faire comprendre que ses joueurs ne devaient pas s’endormir après cette victoire. Car le dirigeant de Lille attend plus de son équipe.

Lille doit viser plus haut en Ligue 1

Se confiant après la victoire en Ligue des champions, Olivier Létang a affiché ses ambitions. « Ce qui m’a plu, c’est qu’on a retrouvé nos valeurs. C’est ce dont on discutait avec les joueurs depuis quelques semaines. Dans un environnement difficile, on fait l’exploit chez le troisième de Liga, qui est en plus réputé pour prendre très peu de buts. On a fait un grand match collectif. Je suis très heureux pour Jocelyn, parce qu’il a très bien préparé ce match avec le staff. J’espère que c’est un acte fondateur. Il faut qu’on puise dans cette victoire pour retrouver nos valeurs. Je pense que, hormis le match face à Nice, on a été systématiquement pas loin de l’emporter. Ce n’est pas évident d’assimiler un titre de champion. Il y a une décompression naturelle. Ce qu’on souhaite, c’est retrouver nos valeurs sur le long terme. C’est important pour nous d’enchaîner et de refaire une série positive », a prévenu le président du LOSC avant le match du week-end prochain contre Angers.