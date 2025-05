Lille ‍: David ne viendra pas, Genesio trolle l'OM

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ d’Elye Wahi cet hiver, l’Olympique de Marseille a pensé à Jonathan David. Le club phocéen a finalement abandonné la piste du Lillois. Un échec qui a inspiré une petite plaisanterie à l’entraîneur du LOSC Bruno Genesio.

Face à Lille dimanche soir, les dirigeants de l’Olympique de Marseille vivraient mal un but de Jonathan David. Les décideurs olympiens ne pourraient pas s’empêcher d’imaginer l’attaquant du LOSC sous leurs couleurs. Cet hiver, le club phocéen a effectivement envisagé la signature du Lillois. Au lieu d’attendre la fin de son contrat en juin, le pensionnaire du Vélodrome pensait négocier un transfert intéressant.

L'OM a préféré Gouiri

La piste n’a pourtant pas été plus loin étant donné que l’Olympique de Marseille, à la recherche d’un avant-centre après le départ d’Elye Wahi, avait opté pour Amine Gouiri, explique RMC. Cet épisode a quand même inspiré une petite plaisanterie à Bruno Genesio. « L’hiver dernier ? Ils ne pouvaient pas le faire l’hiver dernier, si ? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer, s’est amusé le coach des Dogues. C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça ? » Blague à part, l’entraîneur lillois estime que l’avenir de Jonathan David n’est pas sa priorité.

« C’est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c’est qu’il garde la même attitude que sur les derniers matchs. Je l’ai suffisamment défendu quand il a eu une période un peu difficile, où on mettait en doute son état d’esprit, pour ne pas changer d’avis sur ce qu’il fait. Ses matchs me donnent raison, et je suis content que ça me donne raison. Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient, ce sera son choix. Qu’il prolonge ici, qu’il aille en France ou à l’étranger, le plus important pour lui c’est qu’il aille dans un endroit où il se sent bien, où il pourra s’épanouir », a répondu Bruno Genesio avant un match important dans la course aux places européennes.