L1 : Lille ne veut pas du titre, Riolo se fâche

Dans : LOSC.

Dimanche après-midi, le choc de la Ligue 1 a accouché d’un match nul assez décevant entre Lille et Monaco (0-0).

A domicile, les joueurs de Niko Kovac ont fait le maximum pour tenter de décrocher une victoire de prestige contre Lille. Monaco a toutefois buté sur le leader de la Ligue 1, dont les intentions étaient clairement de repartir avec le point du match nul dimanche après-midi. Une attitude très défensive qui a fortement déplu à Daniel Riolo, lequel a fustigé la tactique de Christophe Galtier sur l’antenne de RMC. Pour le consultant de l’After Foot, un prétendant au titre de champion de France comme le LOSC se doit d’être plus incisif et plus conquérant dans un tel choc du championnat face au quatrième. Au lendemain de ce match, Christophe Galtier doit toutefois être d’autant plus satisfait de ce match nul que le PSG s’est incliné à la surprise générale contre Nantes au Parc des Princes (1-2).

« L’équipe qui a le plus essayé de jouer au foot dans ce Monaco-Lille n’a pas gagné. Je pense que l’ASM a essayé de jouer davantage. Mais j’ai été profondément déçu et fâché par ce match que j’avais décidé de regarder à fond sans zapper sur Arsenal-Tottenham. Je n’ai pas compris les intentions de Lille, comme si d’entrée le 0-0 leur allait bien, comme s’ils avaient anticipé que le PSG allait faire une contre-performance le soir. La façon dont ils ont abordé le match, c’est genre on perd la première place, on ne va pas battre Monaco et le PSG va nous doubler. Ils n’ont pas joué comme un leader du championnat, ils ont essayé de placer leurs contres mais sans l’intensité habituelle. Il y a des joueurs qui baissent dans cette équipe. Weah n’est pas extraordinaire, Ikoné est moins bien, Bamba est moins bien… Globalement, l’équipe joue moins bien en ce moment. Le problème de Lille c’est de savoir qui est bon dans les joueurs offensifs » a lancé Daniel Riolo, qui commence a émettre quelques doutes sur le LOSC dans ce sprint final.