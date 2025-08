Un club de Ligue 1 bosse dur pour Florian Thauvin

Dans : Lens.

Par Nathan Hanini

Le rapatriement des champions du monde 2018 se poursuit en Ligue 1. Après Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud du côté du LOSC, c’est désormais Florian Thauvin qui est sur les tablettes du RC Lens. Le club artésien est proche de boucler l’un des beaux coups de l’été.

Un retour que peu avaient vu venir dès cet été. En pleine relance d’un projet, le Racing Club de Lens a trouvé sa figure de proue. Les Sang et Or sont sur le point de trouver du renfort sur son secteur offensif en la personne de Florian Thauvin. Le club artésien négocie depuis plusieurs semaines l’arrivée de l’international français (dix sélections). Les Nordistes ont besoin de reconstruire un secteur offensif en difficulté la saison passée. Pierre Sage va donc pouvoir s’appuyer sur l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui rêve d’un retour en France depuis quelques années.

Thauvin a négocié dans l’ombre

🚨#RCLens 🔴🟡



🎯 Lens proche d’un accord avec l’Udinese pour Florian Thauvin. Discussions autour de 6M€



✅ joueur a donné son OK pour venir à Lens



❗️l’objectif de Lens est de faire de Thauvin un grand frère de l’effectif et que le champion du monde puisse faire profiter son… pic.twitter.com/g1t1ZIqiyU — Sébastien Denis (@sebnonda) August 3, 2025

Au début de l’été, le champion du monde 2018 avait ouvert la porte à un départ de l’Udinese pour revenir dans l’hexagone. « Le championnat me manque, la vie en France me manque ». Alors, en cas d'opportunité intéressante », avait-il déclaré dans les colonnes du journal l’Equipe. À un an de la fin de son contrat, le joueur a donné son accord au RC Lens précise le quotidien français. Un échange mené dans l’ombre entre les deux clubs et le joueur. Thauvin a donné son accord à la fin du mois de juillet et les discussions pour un transfert tournent autour de six millions d’euros. L’Equipe précise que ce montant équivaut à sa clause libératoire expirée la saison dernière. Le RC Lens est prêt à offrir un bail de trois ans à l’ancien marseillais. À 32 ans, Florian Thauvin va donc retrouver le championnat qu’il a révélé et qu’il a quitté en 2021.