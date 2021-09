Mercato : Divock Origi à Lens, la trahison XXL ?

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Attaquant de Liverpool depuis 2015, Divock Origi est tenté par un fracassant retour en Ligue 1, après avoir porté les couleurs de Lille.

En manque de temps de jeu chez les Reds, où la concurrence est démentielle avec des joueurs tels que Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Diogo Jota, Divock Origi est prêt à quitter Liverpool. A en croire les informations obtenues par le site Fichajes.net, un grand retour en France ne serait pas pour déplaire à l’ancien attaquant du LOSC. Mais sa possible destination ne manquera pas de susciter des réactions puisque le média espagnol affirme que… le Racing Club de Lens, l’ennemi n°1 des Dogues, s’est positionné afin de connaître les conditions d’un transfert ou d’un prêt de Divock Origi. A ce jour, l’hypothèse la plus probable est néanmoins un départ de Liverpool pour zéro euro puisque le contrat de l’international belge de 26 ans expire à la fin de la saison.

Origi sera libre en juin prochain

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, aimerait profiter de cette situation pour décrocher la signature de Divock Origi à moindre frais. En forme contre l’AC Milan en Ligue des Champions la semaine dernière, celui qui a marqué 16 buts sous les couleurs du LOSC serait de toute évidence un atout de taille pour le RC Lens dans l’optique de la saison prochaine. Reste maintenant à voir si les Sang et Or parviendront à boucler l’affaire, ou si la concurrence débarquera en force dans les prochaines semaines à l’approche de la fin de contrat du Belge. Héros des Reds lors de la victoire anglaise en Ligue des Champions il y a deux ans, Divock Origi a marqué 35 buts sous les couleurs de Liverpool en 157 matchs disputés. Un pedigree intéressant et un profil qui serait précieux pour le RC Lens, dont le style de jeu et la ferveur du public ne laissent pas indifférents Divock Origi.