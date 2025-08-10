Lens ‍: Thauvin a déjà changé tout le club

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Samedi face à Leipzig, Florian Thauvin a joué ses premières minutes sous le maillot lensois. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien marseillais n'a pas fait une entrée neutre. Pierre Sage s'attend déjà à lui confier les clés du jeu lensois.

Avec Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud à Lille, les champions du monde 2018 sont bien décidés à se refaire une santé en Ligue 1. Cependant, un autre héros de Russie pourrait déjà les ringardiser et devenir l'une des stars de la saison en France. Il s'agit de Florian Thauvin, venu s'installer à Lens après deux bonnes années en Serie A à l'Udinese. Âgé de 32 ans, l'ancien marseillais a sans doute fait le deuil de sa carrière internationale puisqu'il n'a plus été appelé en bleu depuis juin 2019. Mais, il entend prouver qu'il a encore le niveau pour faire mal à bien des clubs français.

En 30 minutes, Thauvin est devenu le patron de Lens

Une entreprise qui a débuté parfaitement pour Florian Thauvin. Le polyvalent attaquant a joué ses premières minutes sous le maillot Sang et Or contre Leipzig samedi, à l'occasion du dernier match amical du RC Lens. Entré en jeu pour les 30 dernières minutes, il a vite délivré une passe décisive à Matthieu Udol sur le deuxième but lensois. Sa technique a fait des ravages, impressionnant son entraîneur. Après le match, Pierre Sage annonçait déjà aux journalistes présents à Bollaert que Florian Thauvin serait le joueur clé de son dispositif offensif cette saison.

« Il va nous apporter toute son expérience. Dès qu'il est arrivé, il a apporté beaucoup de confiance dans le groupe. C'est quelqu'un qui est ambitieux et qui vise haut comme toute l'équipe. Il va aussi nous apporter toute la qualité technique qu'il a. À son entrée, il a déclenché beaucoup d'attaques. On va s'appuyer là-dessus et se servir de lui au maximum pour marquer des buts, être efficaces devant et s'améliorer collectivement », a lâché Sage auprès de L'Equipe notamment. Les adversaires sont prévenus, à commencer par Lyon samedi prochain.