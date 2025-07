Lens prêt à frapper un énome coup en Suède

Dans : Lens.

À la recherche d’un attaquant sur le mercato estival, le RC Lens a coché plusieurs noms dans sa short list. Le club artésien a notamment ciblé un international suédois, le jeune Jusef Erabi. Le joueur de 22 ans évolue du côté d’Hammarby en Suède.

Après une saison difficile sur le plan offensif (12e attaque du championnat), le RC Lens cherche à renouveler son secteur offensif. Le club artésien a déjà confirmé la venue de Martín Satriano malgré sa longue blessure la saison dernière. Le joueur de la Fiorentina M’Bala Zola n’a pas été conservé après son prêt du côté du Nord de la France. Après le départ de Will Still, les dirigeants lensois ont confié les rênes à Pierre Sage. L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais aura donc un secteur à reconstruire. Les Sang et Or ont coché plusieurs noms dans leur short list. Parmi eux, l’attaquant d’Hammarby Jusef Erabi selon Mohamed Toubache-Ter.

L’attaquant de 22 ans est bien placé dans la short-list comme il le précise sur X (anciennement Twitter). L’international suédois (quatre sélections, un but) dispute actuellement la Allsvenskan, le championnat suédois avec son club. En 18 apparitions toutes compétitions confondues cette année, l’avant-centre a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. En 2024, le Suédois a inscrit 11 réalisations en 28 apparitions sous le maillot d’Hammarby malgré une blessure au genou. Le natif de Stockholm est en fin de contrat en décembre 2026 du côté de la Suède. Il est évalué à six millions d’euros sur Transfermarkt. Jusef Erabi se place donc assez haut dans la short list mais rien n’est fait à l’heure actuelle. Les Sang et Or étudient également d’autres options pour la pointe de son attaque.