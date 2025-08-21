Lens ‍: Pierre Sage tient son nouvel attaquant

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer un secteur offensif en manque de solutions, le RC Lens est en passe de trouver son bonheur en France. En effet, selon RMC Sport, Lassine Sinayoko est tout proche du club Sang et Or. Pisté par Nice en début de semaine, l’attaquant d’Auxerre va finalement prendre la direction du Nord de la France.

🚨🔴🟡 Accord Lens - Auxerre pour Lassine Sinayoko. 8 millions d’euros.

Le joueur a donné son accord pour signer chez les sang et or. Il reste des éléments à régler pour un accord total mais toutes les parties sont confiantes. Nice s’est retiré du dossier et n’a pas poussé pour… pic.twitter.com/dF0ldf4CHP — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 21, 2025

Un accord a été trouvé ce jeudi soir entre l’AJA et le RCL sur la base d’un transfert de 8 millions d’euros avec bonus. Le joueur de 25 ans est d’accord pour rejoindre le groupe de Pierre Sage avec un contrat de quatre ans, et il ne manque plus que quelques détails à régler pour finaliser ce deal entre toutes les parties.