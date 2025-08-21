Lens ‍: Pierre Sage tient son nouvel attaquant

Lens : Pierre Sage tient son nouvel attaquant

Publié Dans : Lens.
Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer un secteur offensif en manque de solutions, le RC Lens est en passe de trouver son bonheur en France. En effet, selon RMC Sport, Lassine Sinayoko est tout proche du club Sang et Or. Pisté par Nice en début de semaine, l’attaquant d’Auxerre va finalement prendre la direction du Nord de la France.

Un accord a été trouvé ce jeudi soir entre l’AJA et le RCL sur la base d’un transfert de 8 millions d’euros avec bonus. Le joueur de 25 ans est d’accord pour rejoindre le groupe de Pierre Sage avec un contrat de quatre ans, et il ne manque plus que quelques détails à régler pour finaliser ce deal entre toutes les parties.

 