Lens paie 2,5 millions d'euros pour son nouveau défenseur

Kevin Danso s'est officiellement engagé avec Tottenham ce dimanche matin. Un départ que Lens va compenser avec l’arrivée d’un jeune défenseur bosnien.

Ces dernières heures, le dossier Kevin Danso est peut-être celui qui rend le plus fou les journalistes spécialisés dans le mercato. D’abord proche de s’engager à Rennes, l’international autrichien avait finalement donné son accord avec Wolverhampton à tel point que sa visite médicale était programmée pour ce dimanche avec les Wolves. Mais à l’ultime instant, Tottenham a surgi et a raflé la mise en parvenant à convaincre le roc du RC Lens, qui s'est engagé ce dimanche matin en faveur du club londonien.

Un transfert qui rapporte entre 25 et 30 millions d’euros aux Sang et Or, lesquels ont déjà bouclé la venue du successeur de Kevin Danso. Selon les informations de Foot Mercato, c’est le jeune défenseur bosnien Nidal Celik, sous contrat avec le FK Sarajevo jusqu’en 2027 qui va signer au RC Lens pour remplacer l'Autrichien. Jugé comme très prometteur, Celik était le capitaine de Sarajevo cette saison malgré son très jeune âge (18 ans). En toute discrétion, il a déjà passé sa visite médicale au RC Lens et l’officialisation de son arrivée est donc imminente.