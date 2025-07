Lens devance Toulouse et s'offre Saud Abdulhamid

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

A cause d'un manque de profondeur certain dans le secteur défensif, le RC Lens était à la recherche d'un nouveau latéral droit pour renforcer un poste réellement pourvu que par Ruben Aguilar. Force est de constater que le trou est comblé.

Comme l'indiquent conjointement L'Equipe et Foot Mercato, les Sang et Or ont trouvé un accord avec l'AS Roma pour le prêt de Saud Abdulhamid. L'international saoudien de 26 ans était poussé dehors par le club de la Louve, lequel vient d'officialiser l'arrivée de son remplaçant, Wesley França. A la lutte avec le Toulouse FC, ce sont bien les Lensois qui ont remporté la mise.

Le quotidien sportif français affirme que l'ancien joueur d'Al-Hilal est attendu dans le nord de la France pour s'engager jusqu'à la fin de la saison. Il n'aura disputé que 8 rencontres avec le pensionnaire de Serie A. Son expérience européenne se développe ainsi avec le RC Lens, de quoi lui donner une chance d'exploser dans un autre championnat.