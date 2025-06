Lens déniche une pépite à 2ME au Mondial des clubs

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

La Coupe du monde des clubs n'emballe pas forcément le public français avec ses horaires tardifs et ses clubs exotiques. Néanmoins, c'est une bonne source d'inspiration pour les recruteurs. Lens est tombé sous le charme d'un joueur du club émirati d'Al Ain.

Avec des droits TV en berne, les clubs de Ligue 1 sont obligés d'explorer toutes les pistes et tous les championnats au mercato. C'est le cas de Lens, lancé dans un plan d'économies depuis janvier dernier. Les Sang et Or ont notamment vendu Brice Samba à Rennes et Abdukodir Khusanov à Manchester City. Cet été est placé sous le signe de la reconstruction avec la nomination de Pierre Sage comme entraîneur du club. Lens doit recruter mais pas à n'importe quel prix. Dans la lignée des quatre années précédentes, le Racing va tenter des coups dans des championnats exotiques.

Lens fonce sur Matias Palacios

Pour animer leur attaque, les Artésiens pensent à Matias Palacios selon les informations du site Transferfeed. Le milieu offensif argentin évolue aux Emirats Arabes Unis, à Al Ain. Âgé de 23 ans, le joueur dispute actuellement la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis durant laquelle son club a été écrasé 5-0 par la Juventus. Élément technique et créatif de son équipe, Palacios est aussi suivi par le Panathinaikos et Trabzonspor. Le club grec est le mieux placé pour le moment, étant en discussions avancées avec l'entourage du joueur argentin.

Lens va devoir accélérer dans ce dossier bon marché puisque le prix de Palacios est estimé aux alentours de 2 millions d'euros seulement. C'est d'autant plus intéressant que le milieu offensif connaît déjà le continent européen après avoir disputé une saison sous les couleurs du FC Bâle en 2021-2022. S'il se met à performer avec Al Ain au Mondial des clubs, sa cote pourrait encore grimper. Avec Manchester City au programme dimanche soir puis le Wydad Casablanca, Palacios aura l'occasion de montrer sa valeur au Racing Club de Lens.