L’OM va se fâcher, Lens se prépare au pire

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Vainqueur du choc face à l’Olympique de Marseille (2-1) samedi dernier, le Racing Club de Lens lui a chipé la deuxième place de Ligue 1, celle qui offrira un accès direct à la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais à quatre journées de la fin, et avec seulement deux points d’avance, les Lensois préfèrent éviter de s’enflammer.

Le Racing Club de Lens ne se cache plus. Après 34 journées de Ligue 1, les Sang et Or occupent la deuxième place et ne peuvent que rêver d’une qualification directe en Ligue des Champions. Les plus optimistes sont même tentés de regarder vers le haut, plus précisément vers le Paris Saint-Germain. Il est vrai que le leader parisien n’a pas encore assuré le titre avec ses six points d’avance. Mais de son côté, l’entraîneur lensois Franck Haise refuse de s’enflammer.

Haise couronne le PSG

« Il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1, a tempéré le technicien en conférence de presse. Même si on a un certain capital sympathie pour certaines personnes, pas tout le monde, c'est bien. Mais le champion sera le champion. Je pense que ce sera Paris. Si c’est Paris, c’est qu’ils auront mérité d’être champions et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts. » Lens se bat plutôt contre l’Olympique de Marseille pour éviter la troisième place et le parcours périlleux qu’elle impliquerait, à savoir un troisième tour préliminaire suivi d’un barrage de Ligue des Champions.

Franck Haise : "La suspension éventuelle de Payet ? Si c'est vu sur le coup, OK d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. Mais de revenir a posteriori sur un geste, surtout si c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan." #TeamOM pic.twitter.com/B1izR4Ewzh — Infos OM (@InfosOM_) May 10, 2023

« On l’évoque en interne mais pas avec les joueurs, a reconnu Franck Haise. C’est surtout pour la logistique et pour anticiper ce qui peut se passer par rapport aux matchs de préparation mais si on doit le vivre, barrage, pas de barrage, on prendra ce qu’il y aura. Cela aura forcément quelques conséquences mais on travaille pour les anticiper. » Avec seulement deux points d’avance sur le club phocéen, le RCL a bien compris que la lutte à distance était loin d’être terminée.