Guardiola n’en veut pas, Lens profite du cadeau

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Manchester City cet hiver, Juma Bah donne entière satisfaction au Racing Club de Lens. L’entraîneur des Sang et Or Will Still serait ravi de le conserver pour la saison prochaine. Ça tombe bien, le manager des Citizens Pep Guardiola n’a toujours pas de place pour le défenseur central dans son effectif.

L’Olympique Lyonnais s’est heurté à un mur. Dimanche dernier, le club rhodanien n’a pas concrétisé sa nette domination contre le Racing Club de Lens (défaite 1-2). La frappe exceptionnelle d’Anass Zaroury a fait mal aux hommes de Paulo Fonseca. Mais avant l’exploit personnel de l’international marocain, les Gones ont surtout eu affaire à un Juma Bah infranchissable.

Le défenseur central de 19 ans a confirmé la bonne impression laissée depuis son arrivée en prêt cet hiver. Ce n’est pas un hasard si Will Still le considère comme un élément intouchable dans son onze de départ. « Il est costaud, puissant, il a une bonne lecture du danger et une certaine aisance technique, commentait l’entraîneur des Sang et Or le mois dernier. Il ne force pas les choses. C’est très bien pour nous. » Très vite sous le charme, le Belge ne cachait pas son envie de prolonger le prêt du joueur sous contrat avec Manchester City.

Lens devrait garder Juma Bah

« C’est envisageable, l’option est là pour que le prêt soit allongé, confiait le technicien. Ce serait plus qu’intéressant de le faire. Les personnes concernées vont s’occuper de ça. Les détails de l’option, je ne les connais pas par coeur, mais il y a de bonnes chances qu’il soit encore là l’an prochain. » En effet, le Manchester Evening News confirme que Manchester City, qui a recruté le Sierraléonais à Valladolid en janvier, ne devrait pas le récupérer au terme de la saison. Le manager Pep Guardiola n’a pas de place dans son effectif. Lens n’aura donc aucun mal à convaincre les Citizens.