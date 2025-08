Amical ‍: Lens chute contre la Roma, nul encourageant pour Rennes

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

A Bollaert, Lens chutait pour la première fois de l'été. Les hommes de Pierre Sage étaient dominés 2-0 par la Roma. Les Romains prenaient les devants par Mancini (14e) avant un deuxième but signé Soulé (55e). Lens n'a plus qu'un match de préparation à jouer contre le RB Leipzig samedi prochain avant le début de la Ligue 1 contre Lyon le samedi 16 août. Rennes avait plus de réussite contre la Real Sociedad en Espagne. Menés 1-0, les Bretons arrachaient le nul 1-1 dans les dernières minutes grâce à Kader Meité (87e).