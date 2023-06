Accord entre Openda et Leipzig, Lens négocie

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Meilleur buteur du RC Lens (21 buts) cette saison en Ligue 1, Loïs Openda devrait rejoindre la Bundesliga et plus précisément Leipzig. Les deux clubs négocieraient actuellement pour finaliser le transfert.

Lens a réussi un énorme parcours en Championnat cette saison, les Sang et Or finissant à seulement un point du Paris Saint-Germain. Qualifié pour la Ligue des champions, le club nordiste sait cependant que des équipes europénnes ont vu la richesse de l’effectif lensois. Et dans le vestiaire de Bollaert un joueur suscite bien des convoitises, il s’agit de Loïs Openda. Quatrième du classement des buteurs de Ligue 1, l’attaquant international belge de 23 ans est arrivé l’an dernier au RC Lens en provenance de Bruges pour « seulement » 9,8 million d’euros. Et selon différents journalistes allemands, les dirigeants de Leipzig ont fait de Loïs Openda la piste numéro 1 pour remplacer Christopher Nkunku en partance pour Chelsea, même si cela n’a pas encore été officialisé.

Openda à la place de Nkunku

News #Openda: He should replace #Nkunku at RB Leipzig!



➡️ Verbal agreement with the 23 y/o confirmed

➡️ Negotiations between Leipzig and Lens ongoing

➡️ RB wants to pay around €30m as always reported via BILD. @philipphinze24 @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/uySyrWGKlz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2023

En attendant que l’attaquant français s’engage avec le club londonien, Leipzig a déjà avancé ses pions. Et Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Allemagne, annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre le récent vainqueur de la Coupe d’Allemagne et Loïs Openda. Les négociations entre les deux clubs seraient désormais en cours, le troisième du classement de Bundesliga ayant proposé 30 millions d’euros au RC Lens pour finaliser l’opération. Leipzig souhaite rapidement avancer dans cette opération, afin de boucler le remplaçant de Christopher Nkunku sans trop attendre. Il est vrai que ce dernier a énormément apporté au club de Bundesliga, et qu'il ne faut pas se rater lors de ce mercato.