EAG : Leicester vient contrarier l'OM et l'OL au mercato

Avec Marcus Thuram, Pedro Rebocho est assurément l'un des meilleurs joueurs de l’EA Guingamp cette saison.

Vingtième de Ligue 1, le club breton semble plus que jamais condamné, et va devoir se résoudre à vendre ses meilleurs joueurs. Le défenseur portugais est donc concerné, d’autant qu’il a de nombreux courtisans à quelques semaines de l’ouverture du mercato. A la recherche d’un défenseur gauche pour titiller Mendy et Amavi, Lyon et Marseille sont intéressés. Mais à en croire A-Bola et la presse anglaise, la concurrence sera rude pour les deux Olympiques.

Leicester fonce sur Rebocho

En effet, Watford mais surtout Leicester sont également intéressés par le profil du défenseur de l’EA Guingamp, et pourraient rapidement poser 4 ME sur la table. Reste à savoir si Marseille et Lyon sont captivés au point de surenchérir rapidement. Une chose est sûre : il faudra se montrer réactif dans ce dossier car Guingamp n’attendra pas la fin du mercato pour vendre son joueur et réaliser un premier gros transfert qui soulagera ses finances.