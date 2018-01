EAG : Guingamp s'est fait casser avoue Domenech

Dans : EAG, Ligue 1, FC Nantes.

Antoine Kombouaré, entraineur de Guingamp, après la défaite 0-3 face à Nantes : « Ce qui est décevant c'est d'avoir pris 3 buts dans les dernières minutes. On a complètement raté notre match. En première mi-temps, on n'a pas trouvé la faille, pas réussi à s'approcher des buts. Sur la seconde, Nantes a été plus costaud. Mentalement, techniquement, physiquement, on n'a pas été à la hauteur.

Face à une équipe de Nantes non seulement disciplinée, mais très forte dans l'impact et les duels, nous avons été cassés, quand vous voyez le ballon revenir et que vous devez courir vers votre but... C'est notre plus mauvais match au Roudourou, il faut se reconstruire et repartir de l'avant ».