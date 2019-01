EAG : Alerte rouge au mercato, l'Angleterre s'attaque à Thuram

Dans : EAG, Mercato, Premier League.

Buteur contre le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue cette semaine, Marcus Thuram réalise une saison pleine à Guingamp.

Auteur de 8 buts toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 21 ans attire forcément quelques convoitises sur le marché des transferts. Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le fils de Lilian Thuram voit également sa cote grimper en flèche en Angleterre. Et pour cause, Canal Plus indique que des recruteurs de Manchester United, Tottenham et Arsenal étaient présents au Roudourou samedi pour suivre la prestation de Marcus Thuram contre Saint-Etienne. Ceux-ci n’ont certainement pas été déçus puisque malgré la défaite de l’EAG, l’attaquant breton a encore été performant dans son couloir gauche. Reste désormais à voir si un club anglais tentera sa chance dès le mercato hivernal. Ou si une offensive est davantage à prévoir l’été prochain…