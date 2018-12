Dijon : Dall'Oglio viré, le président s'explique

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio n'aura donc pas l'occasion de diriger Dijon en 2019, puisqu'en ce dernier jour de l'année le président du club bourguignon a décidé de le limoger, la 18e place du DFCO au classement de Ligue 1 ayant pesé dans ce choix. Dans le Bien Public, Olivier Delcourt, qui semblait proche de son technicien, a justifié la mise à la porte d'Olivier Dall'Oglio. Et le patron de Dijon de reconnaître qu'il sentait une cassure au sein de son équipe et qu'il fallait un électrochoc.

« Cette décision a été mûrement réfléchie. Pourquoi cette annonce aujourd'hui ? Suite au match face à Saint-Etienne, j'ai ressenti au niveau du groupe, des joueurs, une certaine démotivation qui avait déjà commencé il y a quelque temps (...) On a commencé ensemble l'histoire quand j'ai repris le club, quand on est redescendu de Ligue 1 en Ligue 2. Il a su relever le challenge avec moi. On a une relation étroite, amicale et même particulière (...) Aujourd'hui, je me devais de réagir compte tenu de la situation qui est plus que compliquée pour le DFCO », a confié, au quotidien régional, Olivier Delcourt, qui affirme ne pas encore avoir trouvé le successeur d'Olivier Dall'Oglio, même s'il admet avoir reçu de nombreuses candidatures depuis l'annonce du limogeage de son entraîneur.