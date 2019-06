DFCO : Koumbouaré et Dijon, c'est fini !

Dans : Dijon, Ligue 1.

Une semaine après avoir réussi à maintenir Dijon en Ligue 1, en s'imposant contre Lens lors des barrages, Antoine Kombouaré a officialisé ce lundi son départ du club bourguignon à sa demande. « J’avais besoin de prendre le temps de la réflexion. Dimanche soir, on a diné avec le président et le directeur général et je leur ai dit que je préférais ne pas continuer. C’était la première fois que je reprenais une équipe en cours de saison et je savais que la mission serait délicate mais je n’imaginais pas à ce point », confie, dans L'Equipe, Antoine Kombouaré, qui avait été appelé à la rescousse en cours de Championnat alors qu'il venait d'être limogé par Guingamp. Le désormais ancien entraîneur de Dijon n'a pas encore indiqué s'il allait immédiatement reprendre un club, repoussant cependant l'idée d'une signature à Amiens.