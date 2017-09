SMC : Caen bat Rennes et se pince pour y croire

Dans : SMC, Ligue 1.

Julien Féret (capitaine du SM Caen après la victoire à Rennes) : « Des deux équipes, on a été la plus efficace. On n'a pas fait le match qu'on voulait et c’est même peut-être un de nos plus mauvais match de cette saison. Mais je pense que c'est notre confiance et notre solidité qui nous ont permis de gagner ici contre Rennes On a encaissé 4 buts en 8 journées, depuis que je suis à Caen, franchement je n'ai jamais vu ça. »