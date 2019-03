SMC : Caen va vendre du rêve contre le PSG, ou essayer

Dans : SMC, Ligue 1, PSG.

Avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United, le Paris Saint-Germain devra faire le travail contre Caen.

Après 26 journées de Ligue 1, le club de la capitale compte 48 points d'avance sur son adversaire du jour. En pleine lutte pour son maintien, le Stade Malherbe ne boxe pas dans la même catégorie que le futur champion de France. Et pourtant, les deux formations vont s'affronter sur la pelouse du Stade d'Ornano cet après-midi. Si Caen ne se fait pas trop d'illusions face au PSG, qui reste sur sept victoires de suite, Fabien Mercadal y croit un petit peu, surtout que les Parisiens ont déjà l'esprit tourné vers leur match européen contre les Red Devils.

« On va se présenter face au PSG avec beaucoup d’humilité, mais sans se présenter comme des victimes. On va essayer de ne rien offrir au PSG. Un bon moment avant leur match contre Manchester ? Il n’y a pas de bon moment pour affronter cette équipe. Ils peuvent avoir le prochain match en tête, mais ça reste des joueurs expérimentés. On va défendre ce maillot avec nos moyens. Dans un coin de ta tête, tu te dis 'et si…'. Évidemment qu’on se prend à imaginer un scénario favorable. On a eu quelques moments intéressants dans le match face à Lyon. On veut en montrer encore plus. On aime vraiment nos supporters, le seul moyen de les rendre fiers samedi, c’est de se dépouiller sur la pelouse. On va aligner les joueurs qui ont les meilleures attitudes. C’est vrai contre le PSG, mais aussi contre les autres équipes », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur normand, qui espère une bonne surprise, la même qu'en mai 2018, quand le SMC avait accroché le PSG (0-0) pour valider son maintien en L1.