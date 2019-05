Caen - Angers truqué ? Affaire classée par la LFP

Dans : SMC, Ligue 1, SCO.

Le 13 avril dernier, quelques heures avant le match Caen-Angers, les dirigeants des deux clubs étaient informés que le président de Guingamp avait alerté la Ligue de Football Professionnel sur un possible truquage de cette rencontre. Depuis, on a appris que la rumeur qui était remontée aux oreilles de Betrand Desplat avait pris naissance dans un dialogue, sur le ton de la blague, via les réseaux sociaux entre des jeunes du SCO et de l'EAG. Résultat, ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tout simplement classé l'affaire. Selon L'Equipe, en cas de descente, le SM Caen pourrait attaquer devant la justice civile le président de Guingamp et la LFP, estimant avoir été déstabilisé avant ce match perdu contre Angers.