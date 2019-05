SMC : Caen et Rolland Courbis, c'est officiellement fini !

Dans : SMC, Ligue 1.

Débarqué en début d'année à Caen afin d'essayer d'aider Fabien Mercadal à sauver le Stade Malherbe de Caen, Rolland Courbis expliquait vendredi, après la relégation du club normand en Ligue 2, qu'il pourrait éventuellement rester au SMC. Mais ce lundi, Malherbe a officialisé le départ de Coach Courbis après l'échec de sa mission.

« Le Stade Malherbe Caen et Rolland Courbis ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Arrivé au club courant février pour accompagner le staff caennais dans son objectif de maintien, il n’occupera plus de fonction officielle au Stade Malherbe Caen à compter de ce jour. Le SM Caen tient à remercier Rolland Courbis pour l’apport de son expérience et son savoir-faire au cours des trois derniers mois. L’ensemble du club souhaite à Rolland le meilleur pour la suite de ses projets professionnels », indique le SM Caen, qui avait déjà mis un terme au contrat de Fabien Mercadal dès samedi.