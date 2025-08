Mercato ‍: L’entraîneur de Caen interpelle Mbappé

Dans : SMC.

Par Alexis Rose

Suite à une préparation estivale compliquée, Maxime d’Ornano, l’entraîneur de Caen, a demandé à Kylian Mbappé de sortir le chéquier pour renforcer son équipe en vue de la saison à venir en National.

Habitué de longue date à la Ligue 1 mais surtout à la Ligue 2 ces dernières saisons, Caen va retrouver les affres de la troisième division française. Bon dernier de L2, le Stade Malherbe a effectivement été relégué en National à l’issue d’une saison dernière catastrophique. C’est donc avec une page presque blanche que Caen a préparé la saison à venir, avec Maxime d’Ornano comme nouvel entraîneur. Et alors que la reprise du championnat approche déjà à grands pas, avec la réception d’Aubagne prévue le 8 août prochain, Caen connaît une préparation estivale très compliquée. Défait à trois reprises sans marquer de buts contre Paris 13 Atletico (0-1), Angers (0-1) et Concarneau (0-1), Maxime d’Ornano estime qu’il lui manque des attaquants pour faire briller son équipe. Autant dire que le coach a profité de son dernier passage devant la presse pour envoyer un message à Kylian Mbappé, propriétaire du club normand.

« On attend des renforts offensifs »

« On attend des renforts offensifs, clairement. Des attaquants, c’est une évidence. C’est une commande. En attendant, on veut gagner notre dernier match amical. On n’est pas content quand on perd. Mais sur l’investissement des joueurs, il n’y a pas de problème. Pour la confiance, ce serait bien de marquer des buts ! On sait qu’il y a beaucoup d’attentes autour de l’équipe, maintenant, je ne vais pas mettre l’alerte tout de suite. L’essentiel, c’est vraiment d’être prêt le 8 août », a expliqué d’Ornano dans les colonnes de Ouest-France. Histoire de se rassurer un peu avant la reprise du National dans une semaine, Caen va disputer deux matchs amicaux lors du week-end à venir contre l’AS Trouville Deauville Villers (National 3) puis Le Mans (Ligue 2). Des rencontres qui pourraient également montrer à Mbappé l’étendue du chantier qui l’attend pour faire remonter Caen dans le monde professionnel.