Fiasco à Caen, la mère de Mbappé va prendre la parole

Dans : SMC.

Par Hadrien Rivayrand

Le SM Caen évoluera en National la saison prochaine. Le club récemment racheté par le clan Mbappé fait actuellement face aux critiques des supporters. Fayza Lamari s'exprimera d'ailleurs très prochainement afin de calmer les choses.

Les fans et observateurs de Caen étaient loin de s'imaginer vivre une telle saison. Qui plus est avec l'arrivée de Kylian Mbappé en tant que propriétaire. Mais les Normands ont vécu un véritable cauchemar. Au point de terminer la saison en National. Bien évidemment, la grogne est XXL au SM Caen. Les supporters demandent des comptes au clan Mbappé. Ils sont notamment inquiets pour l'avenir de leur institution. Fayza Lamari, actionnaire majoritaire du club normand, sera l'invitée de France Bleu ce mardi à 17h30 pour répondre à des questions chaudes sur l'actualité du Stade Malherbe de Caen.

Mbappé mis sous pression, sa mère va sortir du silence

L'émission intitulée Allo Malherbe sera en effet totalement tournée sur l'équipe caennaise. Fayza Lamari sera invitée à répondre aux questions des journalistes Olivier Duc et Stéphanie Brossard mais aussi à celles des auditeurs. Nul doute que certains échanges seront francs et musclés. Il faut dire que le clan Mbappé n'a pas beaucoup communiqué depuis sa prise en main de Caen. Certains choix sont critiqués, notamment du côté des dernières décisions prises au mercato. A noter que pour préparer la nouvelle saison en National et le budget qui va avec, Kylian Mbappé va prochainement combler un trou de 10 millions d’euros. Mais ce qui est sûr, c'est que le SM Caen sera contraint de revoir son train de vie pour tenter de remonter le plus vite possible en Ligue 2. Il sera intéressant de voir comment les fans et observateurs caennais répondront au projet proposé par les Mbappé.