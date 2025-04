Vente Bordeaux ‍: Gérard Lopez fait une annonce forte

Les Girondins de Bordeaux vivent une nouvelle fois, une saison à émotion. Revenus leaders, les hommes Bruno Irles ont craqué en début d’année 2025 disant adieu à la montée en N1. Ce dimanche en fin d’après-midi, une délégation des Ultramarines a rencontré la direction du club avec quatre souhaits. La vente bloque toujours.

Malgré une victoire 1-0 ce week-end face à la Roche VF, les Girondins de Bordeaux ont dit adieu à la première place, synonyme de montée en fin de saison. Le club, toujours dans une situation de redressement judiciaire, vit une fin d’exercice compliquée. Les demandes de départ de Gérard Lopez se multiplient après une nouvelle saison d’échec. Lors du même week-end, la réserve du club a échoué dans son maintien en National 3. Ce dimanche, six membres du principal groupe de supporters, les Ultramarines, ont rencontré la direction.

