Officiel : Le frère de Steve Mandanda passe pro à Bordeaux

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

Dans la famille Mandanda, quatre frères sont gardiens de but. Parmi eux, Steve, le dernier rempart de l’Olympique de Marseille. Mais aussi Over (19 ans), formé et désormais professionnel à Bordeaux. Ce vendredi, le club aquitain a annoncé la signature de son premier contrat pro pour une saison. « C’est une énorme fierté, pour toute ma famille, pour mes parents. Mes frères sont très heureux pour moi. J’espère que plein d’autres échéances rendront ma famille heureuse », a réagi Over Mandanda, au lendemain de la convocation de Steve pour le Mondial 2018 avec l’équipe de France.