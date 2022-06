Mercato : La L2 plutôt que l’OM ou l’OL, Mara a une préférence

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle saison sous le maillot de Bordeaux, Sékou Mara se dit prêt à jouer en Ligue 2 avec son club formateur plutôt que de cirer le banc de touche d’un grand club français.

Même si l’exercice 2021-2022 de Bordeaux n’a pas été bon en termes de contenu et de résultats, avec une descente en L2 au bout du compte, quelques joueurs ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Sékou Mara. Six fois buteur et auteur de deux passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant français a réussi à montrer toute l'étendue de son talent. Si certains de ses coéquipiers ont failli, lui a effectivement montré qu’il avait vraiment le niveau pour s’imposer en L1. C’est donc pour cette raison que des clubs comme l’OM ou l’OL ont coché son nom en vue du prochain mercato estival. Malgré ces intérêts des plus grands clubs français, Mara ne veut pas griller les étapes, et c’est pour cela qu’à 19 ans, il se voit faire une saison en L2 avec Bordeaux pour continuer à engranger de l'expérience.

« On progresse toujours plus qu’en restant sur le banc »

"Moi, mes objectifs, ce sera de donner tout pour le maillot que je porte."@JulienMaynard : Ce sera bénéfique de faire une saison en Ligue 2 ?



Mara : "Oui, forcément, avec du temps on progresse toujours plus qu'en restant sur un banc." pic.twitter.com/sFMPIOvfrS — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 5, 2022

« Mes objectifs ? Donner tout pour le maillot que je porte. Bénéfique de faire une saison en Ligue 2 ? Oui forcément. Avec du temps de jeu, on progresse toujours plus qu’en restant sur le banc », a simplement lancé Mara sur l’antenne de TF1. Une déclaration qui va lui permettre de mettre la pression sur les clubs intéressés par son profil. Car si Mara change de club l’été prochain, ce sera uniquement pour un projet sportif cohérent dans lequel il pourra récupérer un poste de titulaire. Sinon, il restera dans son club formateur avec l’ambition de le ramener dans l'Élite du football français aux côtés de David Guion.