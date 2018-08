Mercato : Kalu à Bordeaux, le patron est déjà président du fan club !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

C'est désormais officiel, Samuel Kalu, l'ailier nigérian de la Gantoise va venir renforcer le secteur offensif des Girondins de Bordeaux et tenter de faire oublier Malcom. On parle d'un transfert de 8ME pour un joueur que le club au scapulaire suivait avec attention depuis un an.

Et avant même d'attendre que la signature et la présentation officielle de son nouveau joueur, le président de Bordeaux s'enthousiasme déjà concernant Samuel Kalu. « Il correspond au profil recherché. Il va jouer côté droit dans notre 4-3-3, mais il peut aussi jouer côté gauche. Il y aura beaucoup de rotation, y compris en cours de match. Le poste d’ailier est très exigeant et on ne pouvait pas se permettre de n’avoir qu’un seul joueur (...) Lui, il est droitier, c’est vraiment un centreur. C’était une volonté du coach d’avoir des profils différents. Kamano joue plutôt faux pied. Kalu sera un vrai ailier traditionnel, en sachant qu’il tournera avec Youssouf, qui joue aussi en faux pied. Samuel est quelqu’un de très tonique, jusqu’à la ligne des six mètres », explique dans L’Equipe, Stéphane Martin. Même si Samuel Kalu ne sera probablement pas qualifié en Europa League, pour des problèmes administratifs, les Girondins de Bordeaux ne désespèrent pas de pouvoir le faire jouer dimanche prochain contre Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1.