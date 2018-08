Mercato : Bordeaux refuse de se mettre en danger pour cet attaquant

Dans : Bordeaux, Mercato.

Avec les arrivées de Samuel Kalu et Toma Basic, Bordeaux a rempli deux de ses trois objectifs au mercato estival. Désormais, les Girondins espèrent la signature d’un attaquant.

Mais pour le moment, la piste prioritaire n’avance pas. Le club dirigé par Stéphane Martin tente d’attirer le Brésilien Pedro (21 ans) depuis plusieurs semaines, sans succès. La raison ? Fluminense, qui ne détient que 50 % des droits du joueur, voudrait récupérer 10 M€ et donc obliger Bordeaux à miser le double.

C’est pourquoi la première offre girondine à 8,5 M€ a été refusée, tandis qu’une réponse est attendue pour la deuxième proposition estimée à 13,5 M€. L’opération est donc en stand-by, indique Sud Ouest, alors que L’Equipe se montre plus pessimiste. « Au bout d'un moment, quand ça traîne, il faut savoir refermer le dossier », a confié un dirigeant au quotidien sportif, à cause du prix réclamé et de la concurrence du Borussia Dortmund sur ce dossier.

La piste Briand

Du coup, Bordeaux, qui refuse d’attendre la toute fin du mercato pour se renforcer, a contacté Jimmy Briand (33 ans). Mais là encore, les discussions ne devraient pas aboutir avec l’ancien Guingampais dont le transfert à l’Impact de Montréal a échoué. On peut s’attendre à voir d’autres rumeurs dans les prochains jours du côté du Haillan...