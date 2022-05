Lizarazu enterre Bordeaux, il n'y aura pas de miracle

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Battu par Nice dimanche après-midi (0-1), Bordeaux, qui accuse un retard de quatre points sur Saint-Etienne, fonce tout droit vers la Ligue 2.

La crise est profonde aux Girondins de Bordeaux, qui se rapprochent chaque semaine un peu plus de la descente en Ligue 2. Dix-neuvième de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le barragiste, à savoir Saint-Etienne, le club aquitain a encore perdu dimanche, cette fois sur la pelouse de Nice. Les semaines passent et se ressemblent pour Bordeaux, incapable de gagner un match et d’entretenir l’espoir d’un maintien en première division. Au micro de France Bleu, l’ancien joueur bordelais Bixente Lizarazu a fait part de son dépit pour ce club qu’il aime tant. Champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, celui qui commente les exploits des Bleus sur TF1 a expliqué qu’il ne voyait plus par quel moyen les Girondins de Bordeaux pouvaient réussir à se maintenir.

Lizarazu voit Bordeaux foncer en Ligue 2

« Pour moi c'est important, parce que c'est une expérience de vie ce qu'on a vécu, la descente pour des raisons administratives » se souvient Bixente Lizarazu au sujet de la descente administrative de Bordeaux il y a 30 ans, avant de poursuivre. « On a dû accepter de se retrouver à l'ombre, en D2, mais on est remonté tout de suite. Ça n'a pas été facile car c'est la bagarre, des matchs beaucoup plus physiques. Ce que j'ai vu dimanche ne me laisse pas penser que cette équipe est capable de redresser la barre et de s'en sortir au dernier moment. J'ai vu une équipe qui craint de jouer, des joueurs qui craignent de recevoir le ballon, d'aller vers l'avant. C'est typique d'une équipe qui a perdu la confiance, qui a peur de son ombre et qui est perturbée psychologiquement » a lancé Bixente Lizarazu, lequel a bien peur que 30 ans après sa relégation administrative, Bordeaux descente en Ligue 2 à la régulière, en raison d’une saison sportive catastrophique. C’est le chemin que prend l’équipe de David Guion en cette fin de championnat…