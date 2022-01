Ligue 1 : Thierry Henry pour sauver Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Vladimir Petkovic est plus que jamais sur un siège éjectable aux Girondins de Bordeaux. Le Bosnien jouera sa dernière carte face à Strasbourg dimanche. Bordeaux et Gérard Lopez pensent déjà à son remplacement et ont coché le nom de Thierry Henry.

Qui sauvera les Girondins de Bordeaux de la relégation ? 19e de Ligue 1 avec 17 points, les Bordelais déjà mal en point financièrement peinent aussi sur le terrain. La place de Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins ne tient plus qu'à un fil avec les résultats décevants et un discours qui ne passe plus dans le vestiaire. La réception de Strasbourg dimanche pourrait être son dernier match en Gironde. D'autant plus que le club réfléchit déjà à son remplaçant et Thierry Henry fait partie des priorités de Gérard Lopez selon RMC Sport. L'ancien joueur d'Arsenal est pour l'heure adjoint de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges et aussi consultant pour Amazon Prime Vidéo.

Gérard Lopez en pince pour Henry

Une situation qui ne freine pas les ardeurs de Gérard Lopez. Le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux apprécie particulièrement Henry. Il avait d'ailleurs hésité entre l'ancien attaquant des Bleus et Petkovic cet été pour le poste d'entraîneur avant de privilégier finalement celui qui était sélectionneur de la sélection suisse.

Malgré son choix, Lopez entretient toujours des relations avec Thierry Henry. Les deux hommes ont des contacts réguliers et le président bordelais n'a pas hésité à inviter régulièrement Henry au Matmut Atlantique pour assister à des matches de gala notamment. Reste à savoir si l'ancien joueur de 44 ans acceptera ce nouveau challenge bien difficile. Henry a connu deux expériences par le passé à l'AS Monaco et à l'Impact de Montréal, soldées par deux échecs. La faiblesse de l'effectif monégasque avait été un problème pour Henry notamment. Autant dire que Gérard Lopez devra trouver les bons mots pour atteindre sa cible.