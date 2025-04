Les salaires révélés, Bordeaux marche sur la tête

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En échec dans la course à la montée en National, Bordeaux paye les erreurs commises ces derniers mois. Et notamment celles concernant les salaires offerts à ses joueurs. Révélées, certaines rémunérations soulignent des incohérences.

Sauf miracle, les Girondins ne monteront pas en National au terme de la saison. La défaite contre le Stade Briochin (1-0) samedi dernier a quasiment anéanti leurs derniers espoirs. C’est donc l’heure du bilan à Bordeaux. Comment les Marine et Blanc ont-ils finalement échoué dans la quête de montée ? Les explications sportives sont nombreuses. Mais on peut sans doute en citer davantage en dehors du terrain. Prenons par exemple les salaires révélées par Foot Amateur.

Andy Carroll loin derrière

Avec une masse salariale estimée à 1,2 million d’euros sur 10 mois, le club de Gérard Lopez a trouvé le moyen de commettre des erreurs conséquentes. Difficile de ne pas revenir sur le renfort hivernal Etienne Beugre. Très décevant dans ses performances, l’attaquant perçoit 10 000 euros brut par mois, soit au moins le double par rapport à ses coéquipiers. Ses premiers poursuivants arrivent seulement avec 5 000 euros, et l’on ne parle même pas d’Andy Carroll. L’ancien joueur de Liverpool, qui affirmait il y a quelques mois que son salaire ne couvrait pas son loyer, ne gagne que 1 614 euros par mois. Lui qui apporte pourtant davantage que son partenaire Etienne Beugre.

Bordeaux s’est raté, Gérard Lopez les récompense https://t.co/NgosskP70O — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2025

On remarque également que parmi les joueurs à 5 000 euros, beaucoup d’entre eux ne répondent pas aux attentes. C’est notamment le cas des ailiers Amadou Diallo et Travis Mutyaba, ou du capitaine Cédric Yambéré qui a récemment perdu sa place de titulaire. C’est dire à quel point Bruno Irles s’attendait à mieux de la part du défenseur central. Rappelons néanmoins que les Girondins avaient bâti leur effectif dans l’urgence après leur rétrogradation administrative. Cet été, la direction pourra travailler plus calmement.