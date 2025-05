« ‍La honte, un véritable scandale ‍», il massacre Bordeaux ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Battus par Les Herbiers ce week-end, les Girondins de Bordeaux ont dit adieu à la montée en National. Une terrible désillusion au vu des moyens et des installations du club au scapulaire.

Gérard Lopez rêvait d’une montée en National dès la première saison en National 2 et l’espoir a longtemps été permis grâce aux excellents résultats de l’équipe de Bruno Irles. Battu il y a deux jours par Les Herbiers (2-0), le club au scapulaire a toutefois dit adieu à ses dernières chances d’exploit. Les Girondins pointent à présent au 4e rang du groupe B de National 2 avec onze points de retard sur le Stade Briochin. Malgré l’attente suscitée autour du club aquitain et de la bonne période de l’équipe en milieu de saison, les Girondins de Bordeaux devront attendre au moins un an avant de pouvoir viser une montée à l’échelon supérieur. Un véritable scandale aux yeux de Mathias Edwards, journaliste de So Foot qui suit avec beaucoup d’attention la saison des Girondins.

N2 : Bordeaux battu, la deuxième place s'envole https://t.co/VXaV5T2R7Q — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2025

« Ne pas marcher sur la N2 avec ces moyens, de telles installations, un tel stade et un tel public est un véritable scandale. Mais la com' des Girondins a réussi à faire croire que c'est logique, alors tout cela se déroule dans un calme quasi général » a regretté notre confrère sur son compte X, avant de conclure. « Les Girondins ont bénéficié d'aides conséquentes des pouvoir publics (stade) et de la 3F qui a arrangé le calendrier pour qu'ils puissent finaliser leur recrutement dans les temps. Malgré tout cela, Bordeaux est à 12 pts (ndlr : 11 en réalité) de la montée sans un sifflet alors que c'est la honte ». Une déception énorme à Bordeaux, où les supporters rêvaient d'un évènement positif, enfin, avec une montée dès la première saison en National 2. Ce ne sera donc pas le cas, et la question est maintenant de savoir si Bruno Irles conservera tout de même la confiance de Gérard Lopez et des dirigeants aquitains pour la saison 2025-2026, où l’objectif sera plus que jamais la première place en National 2.