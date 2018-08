L1 : Le mercato de Bordeaux est lancé, et ça va secouer !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Accusés par certains de ne pas bouger lors de ce mercato dans l'attente de la finalisation de la vente à des investisseurs américains, un peu plus tard dans l'année, les Girondins de Bordeaux ont dégainé une première fois ce lundi en recrutant Samuel Kalu. Et le président du club au scapulaire a clairement prévenu que cette fois les choses sérieuses débutaient en ce qui concerne la signature de joueurs à Bordeaux.

« On ne va pas nier que le mercato démarre un peu tard (...) Même s'il ne faut pas exagérer, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas fait grand-chose. Les objectifs restent les mêmes, les ambitions sont intactes. On est bien conscient qu'il faudra recruter pour y arriver. On fera d'autres recrutements et on aura une équipe capable de jouer la qualification en Europa League. On a commencé, on va continuer. Nous avons deux priorités absolues, un avant-centre et un numéro 6. On a des pistes, on espère les conclure assez vite, on se reverra peut-être bientôt », a prévenu Stéphane Martin, histoire de mettre l'eau à la bouche des supporters bordelais.