L1 : Bordeaux vieillit bien, les critiques se taisent

En une semaine, Bordeaux a pris quatre points en déplacement à Rennes et à Paris. Jean-Louis Gasset savoure cette période.

Nombreux étaient ceux à craindre une saison très compliquée pour les Girondins de Bordeaux, d’autant plus que le club au scapulaire a traîné sa misère pendant quelques matchs. Mais après la trêve internationale, Hatem Ben Arfa et ses coéquipiers sont repartis du bon pied, avec d’abord une victoire à Rennes, puis un probant match nul samedi soir face au PSG, deux rencontres loin du Matmut Atlantique face à des grosses cylindrées. Pour Jean-Louis Gasset, la pause de deux semaines a permis de remettre les pendules à l’heure et de redonner vie au collectif bordelais. L’entraîneur des Girondins de Bordeaux ne crie pas victoire trop vite, mais il est tout de même optimiste sur ce qu’il voit de l’évolution de sa formation.

« Je suis heureux de l’état d’esprit des joueurs, qui n’étaient pas abattus après le deuxième but alors qu’on avait lâché à Monaco. Revenir dans le match, prendre un point au Parc, avoir dans les 20 dernières minutes des situations qui faisaient peur, ça me va bien (...) Avant le nul au Parc, il y a eu une victoire à Rennes. On est en train de créer un groupe. Pendant la trêve internationale, il y a eu une prise de conscience. Ce groupe a des qualités mais a eu du mal à se transcender. Rennes et Paris étaient de bons endroits pour ça. Maintenant, il faut bonifier ces deux bons résultats », explique Jean-Louis Gasset, alors que les Girondins, qui pointent à la 11e place du classement de Ligue 1, recevront Brest dimanche prochain pour revenir dans la première partie du Championnat.