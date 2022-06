Guion le lâche, Briand dit adieu aux Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Après quatre années aux Girondins de Bordeaux conclues par une relégation cette saison, Jimmy Briand ne poursuivra pas sa carrière avec les Marine et Blanc. Son contrat n'a pas été prolongé, à la demande de son entraîneur David Guion.

Il n'a jamais évolué hors de l'élite et cela ne débutera pas avec Bordeaux. Jimmy Briand a vécu un peu de loin la descente aux enfers des Girondins lors de la saison écoulée. Plutôt remplaçant, il a quand même disputé 17 matches de Ligue 1 pour deux buts inscrits. Le bilan du joueur de 36 ans n'aura pas suffi à sauver le club au scapulaire, ni même à convaincre le staff de capitaliser sur son expérience à l'avenir. En fin de contrat fin juin, l'ancien rennais et lyonnais ne verra pas son bail être prolongé la saison prochaine.

Guion le zappe, pas de rancune pour Briand

Une décision prise par le club ces derniers jours et, selon Briand, par l'entraîneur bordelais David Guion en personne. C'est ce que le joueur a affirmé dans un message d'adieu posté sur Instagram à destination des supporters girondins. Des mots sans trop d'amertume mais emprunts d'une émotion résumée par le titre : « CE N’EST QU’UN AU REVOIR ».

« C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins, je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues. Je voudrais remercier les supporters qui m’ont toujours témoigné une sympathie que je n’oublierai pas. Je n’oublierai pas non plus que c’est avec Bordeaux que j’ai inscrit mon 100e but en Ligue 1. Je remercie également tous mes coéquipiers et tous les gens au club. Merci à tous. La vie continue. Une page se tourne mais le livre n’est pas fermé. Je souhaite de tout cœur que les Girondins retrouvent rapidement leur place parmi l’élite et leur souhaite une bonne continuation. À bientôt. Jimbo », a t-il écrit. Un sentiment sans doute partagé par les supporters pour un joueur moins performant mais toujours exemplaire ces derniers mois, lequel devrait être sollicité au prochain mercato en France ou ailleurs.