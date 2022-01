Gérard Lopez cherche du cash pour Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Sportivement au bord du précipice, les Girondins de Bordeaux ont décidé de faire le ménage dans leur effectif. Pendant ce temps, Gérard Lopez est lui en quête de soutiens financiers pour l'avenir.

Lorsque Gérard Lopez a pris les commandes des Girondins, les supporters bordelais rêvaient de voir leur équipe réaliser ce que Lille avait fait, mais après plusieurs saisons décevantes c’est le pire qui se profile pour le club au scapulaire. Même si la formation de Petkovic n’a pas encore goûté à la zone de relégation, cela relève du miracle, et compte tenu des prestations actuelles de Benoît Costil et ses coéquipiers, il ne faudra pas attendre longtemps avant que Bordeaux ailler flirter d’un peu plus près avec des places encore plus dangereuses. Suite au fiasco contre l’OM, des décisions fortes ont été prises avec la mise à l’écart de Laurent Koscielny et plusieurs autres joueurs, un choix fort à quelques jours d’un déplacement à Rennes qui sent la poudre, le club breton étant lui aussi dans une zone de turbulences. Mais si sportivement les Girondins vont mal, financièrement ce n’est pas non plus la fête.

Cette saison, et malgré un déficit assez conséquent, on parle d’un montant de 43 millions d’euros, les Girondins de Bordeaux devraient passer devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion sans trop de problèmes, c’est la saison 2022-2023 qui inquiète. Au point même que Gérard Lopez est déjà en quête de soutiens afin de ne pas voir le club s’enfoncer un peu plus. « Ces dernières semaines, Gérard Lopez a multiplié les contacts avec des financiers, anglo-saxons notamment, pour les convaincre de l’accompagner dans l’aventure bordelaise », explique le quotidien sportif, qui cite un proche du dossier lequel précise qu’il y aura un vrai problème comptable si le propriétaire des Girondins de Bordeaux ne trouve pas du cash.