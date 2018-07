FCGB : Une offre surprise démentielle se prépare pour Malcom !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Partira, partira pas ? Le feuilleton Malcom s’éternise du côté des Girondins de Bordeaux en ce mercato estival.

Et pour cause, le club au scapulaire ne compte pas céder du terrain sur ses exigences initiales. En effet, Stéphane Martin réclame 45ME pour son attaquant brésilien. Un chèque que personne n’a accepté de signer pour l’heure, pas même l’Inter Milan, pourtant très chaud sur la piste Malcom il y a quelques semaines. Devant les tergiversations du géant italien, certains clubs de Premier League pointent le bout de leur nez. Récemment, Tottenham a été évoqué. Mais les Spurs ne sont pas seuls sur le coup…

En effet, The Sun révèle que Fulham est également très intéressé par le profil de Malcom. Les Cottagers, qui viennent de recruter deux joueurs de L1 avec Jean-Michaël Seri et Maxime Le Marchand, souhaitent se renforcer en attaque. Dans cette optique, ils auraient jeté leur dévolu sur le Brésilien de 21 ans. Et contrairement à l’Inter Milan, Fulham est prêt à faire sauter la banque puisque c’est une offre de plus de 50ME qui serait en préparation ! Autant dire qu’à ce prix-là, Stéphane Martin ne réfléchira pas deux semaines. Reste à savoir si le joueur sera tenté par une aventure chez un « petit » de Premier League…