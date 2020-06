FCGB : Une fuite de Paulo Sousa, son clan hausse le ton

Dans : Bordeaux.

Dans une situation inconfortable à Bordeaux, l’entraîneur portugais Paulo Sousa fait l’objet de rumeurs de départ. De quoi provoquer la réaction de son clan agacé.

A la place de Paulo Sousa, beaucoup d’entraîneurs seraient probablement tentés de fuir. Le coach des Girondins, arrivé l’année dernière pour un projet ambitieux, constate que ses dirigeants ont pris une direction radicalement différente. Et pour ne rien arranger, la direction américaine, de plus en plus réticente au moment d’investir sur le marché des transferts, n’est même pas certaine de rester puisque l’on parle d’une possible vente du club aquitain dans les mois à venir. Le tout sous la pression des supporters et de la mairie de Bordeaux.

Dans ces conditions, autant dire que l’intérêt annoncé du Benfica Lisbonne pourrait faire réfléchir le technicien portugais. Du moins si cette piste existait vraiment, ce que le clan de l'entraîneur nie fermement. « Il est important d'informer et de clarifier que l'information publiée en France et au Portugal concernant une "approche" faite par Benfica vers le coach Paulo Sousa est fausse ! Cette "approche" n'est rien d'autre que du pur fantasme de la presse sportive et il était donc impératif de la démentir catégoriquement et de ne pas contribuer à la propagation de mensonges », a répondu l’agent Hugo Cajuda dans un communiqué, confirmant la tendance selon laquelle Paulo Sousa, sous contrat jusqu'en 2022, n’aurait pas l’intention de quitter Bordeaux cet été.